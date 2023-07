Franse politie heeft sinds 2020 21 mensen doodgeschoten in het verkeer Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 166 keer bekeken • bewaren

De 17-jarige Nahel was de derde Fransman die dit jaar werd doodgeschoten nadat de politie een auto aan de kant had gezet. Vorig jaar kwamen er dertien Fransen op die manier om het leven. Sinds 2020 zijn er 21 slachtoffers – meestal mensen van kleur – gevallen bij verkeerscontroles, schrijft The Observer.

Nahel zou volgens de politie de verkeersregels hebben overtreden. In een video is te zien hoe een agent dreigde de tiener dood te schieten als hij zijn mond niet zou houden. Daarna haalde de agent de trekker over.

Volgens The Observer zijn de rellen die daarop volgden, niet los te zien van het institutionele racisme bij de Franse politie. Hooggeplaatste Franse politiefunctionarissen omschrijven rellende jongeren als “ongedierte” en “wilden”. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties riep Frankrijk vrijdag op om het racisme binnen de politie aan te pakken.

In de nacht van zaterdag op zondag vonden er in Frankrijk 719 arrestaties plaats. Daarmee was het volgens de Franse politie weer wat rustiger in Parijs en andere steden – een relatief begrip.