Franse overheid wil Dry January niet steunen, gaat in tegen cultuur van het land

Ondanks een oproep aan de Frans overheid om Dry January, een maand zonder alcoholconsumptie, te promoten, wil de regering daar niet aan. Geen alcohol drinken zou haaks staan op de Franse cultuur waarin bijvoorbeeld wijn een grote rol speelt. Dit terwijl inmiddels onomstotelijk vaststaat dat het drinken van alcohol tal van gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

Een groep van tientallen academici en artsen ondertekenden een brief aan het ministerie van Volksgezondheid waarin werd opgeroepen zich achter Dry January te scharen, of zoals het in Frankrijk wordt genoemd, défi de janvier. De alcoholloze maand werd tien jaar geleden geïntroduceerd in het Verenigd Koninkrijk en wordt sindsdien in tal van andere Europese landen aangegrepen door mensen die zichzelf uitdagen een maand lang geen drank aan te raken. Ook in Frankrijk is er steeds meer interesse voor een maand zonder alcohol. Uit een recente enquête bleek dat zo’n 60 procent van de ondervraagden de eerste maand van 2024 alcohol wil laten staan.

Frankrijk is na de Verenigde Staten het land waar de meeste wijn wordt gedronken. President Emmanuel Macron wordt wel beschouwd als de meest pro-alcohol president sinds de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft al eens gezegd elke dag wijn te drinken, zowel tijdens de lunch als in de avond. Ook heeft Macron gezegd dat een maaltijd zonder wijn “een beetje triest” is. Eerder dit jaar werd Macron gefilmd terwijl hij in een rugbykleedkamer in één teug een flesje bier leegdrink.

Het land kent een sterke alcohollobby. Mede daardoor willen politici zich niet branden aan de oproep een Dry January te steunen. Volgens de lobby is alcoholgebruik geen groot issue in het land en wordt in Frankrijk “traditioneel met mate gedronken”. Een Dry January past volgens de lobby beter bij Noord-Europese landen als Groot-Brittannië waar men zich te buiten zou gaan aan “binge”-drinken. Uit meerdere onderzoeken blijkt echter dat het met het drinkgedrag in Frankrijk bepaalt niet meevalt en dat 70 procent van de ouders er geen problemen in ziet om hun minderjarige kinderen op speciale gelegenheden alcohol te laten drinken. Volgens officiële cijfers zijn in Frankrijk jaarlijks 42.000 sterfgevallen te wijten aan alcholgebruik.