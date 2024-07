Franse overheid treedt wel op tegen krimpflatie

Anders dan in Nederland neemt de Franse overheid wel maatregelen tegen krimpflatie, het fenomeen waarbij consumenten in de supermarkt minder krijgen voor hetzelfde geld. Winkels die hun klanten op die manier een poot uitdraaien, zijn vanaf nu verplicht om hun klanten te informeren over wat de Franse regering ‘oplichting’ noemt, meldt het AD. Supermarkten die zich niet aan de regel houden, kunnen een boete van 15.000 euro per overtreding krijgen.