Franse oud-president Sarkozy veroordeeld tot jaar celstraf

De Franse oud-president Nicolas Sarkozy is veroordeeld tot een jaar cel wegens illegale campagnefinanciering. Het gaat om zijn verkiezingscampagne uit 2012, waaraan hij buitensporig veel geld had uitgegeven, meer dan wettelijk toegestaan. Dat kon niet beletten dat Sarkozy de verkiezingen verloor. De oud-president heeft al laten weten in cassatie te gaan tegen de uitspraak.