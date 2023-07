Franse oproerpolitie gebruikt grof geweld bij protestmars in Parijs tegen politiegeweld

In Parijs is een protestmars tegen politiegeweld uitgelopen op… politiegeweld. Het gaat om de jaarlijkse herdenkingsmars voor Adama Traoré, een 24-jarige zwarte jongeman die wel de Franse George Floyd wordt genoemd en in 2016 stierf tijdens een arrestatie door de politie. Zijn dood leidde destijds tot hevige protesten. In 2020, het jaar van Black Lives Matter, trok de herdenkingsmars 20.000 deelnemers.

Dit jaar was de protestmars in Parijs plotseling verboden verklaard, terwijl de kwestie weer uiterst actueel is omdat de politie in de Parijse voorstad Nanterre vorige maand een 17-jarige jongen heeft doodgeschoten. Duizenden demonstranten weerstonden het verbod en trokken vreedzaam door de straten van de hoofdstad. Ook in tal van andere steden waren protesten.