Franse minister van Onderwijs stuurt kinderen naar school die homohaat propageert

De nieuwe Franse minister van Onderwijs Amélie Oudéa-Castéra ligt onder vuur omdat ze haar drie kinderen naar een katholieke privéschool heeft gestuurd. Dat blijkt een uiterst conservatieve school met ongemengde klassen. Het curriculum van de katholieke school is niet alleen seksistisch maar ook homofoob, meldt Loopsider. So much for de Franse laïcité.