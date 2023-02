Franse minister: Frankrijk zou nooit grondstoffen stelen van Wakanda

De Franse minister van de Strijdkrachten Sébastien Lecornu is niet te spreken over Disney’s kaskraker Black Panther: Wakanda Forever. Volgens de bewindpersoon van voormalig superkolonist Frankrijk wekt de film ten onrechte de indruk dat het land Afrikaanse grondstoffen zou stelen.

In de Marvel-film proberen huurlingen in opdracht van Frankrijk zeldzame grondstoffen te stelen van het fictieve Afrikaanse land Wakanda. Deze huurlingen waren uitgedost in dezelfde uniformen als de Franse troepen in Mali die daar actief waren sinds 2013.