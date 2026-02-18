De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Franse minister en De Telegraaf besmeuren Francesca Albanese met gemanipuleerde video Actueel Vandaag

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot ligt onder vuur omdat hij een gemanipuleerde video heeft verspreid over VN-rapporteur voor de Palestijnse gebieden Francesca Albanese. In de nepnieuwsvideo van de pro-Israëlische propagandaorganisatie UN Watch noemt Albanese Israël de “gemeenschappelijke vijand” van de mensheid. Een probleem: dat heeft ze nooit gezegd. NRC schrijft:

“In werkelijkheid heeft Albanese gezegd dat het systeem dat de genocide in Palestina mogelijk heeft gemaakt – het kapitaal, de algoritmes, de wapenleveranciers – de gemeenschappelijke vijand van de mensheid is.”

Niet alleen Barrot trapte in de gemanipuleerde video. Ook De Telegraaf lette weer eens niet goed op. De krant besteedde aandacht aan de zaak onder de kop ‘Net sluit zich rond antisemitische VN-functionaris Francesca Albanese’. De Telegraaf schrijft ten onrechte dat Albanese Israël de “gemeenschappelijke vijand van de mensheid” heeft genoemd en omschrijft de VN-rapporteur als een “openlijk antisemitische functionaris”.

Terwijl De Telegraaf vanzelfsprekend gewoon wegkomt met de zoveelste leugen, wordt Barrot wel aangesproken op het verspreiden van nepnieuws. In een brief roepen 151 Europese oud-ministers, oud-ambassadeurs en oud-parlementariërs Barrot inmiddels op om de onwaarheid over Albanese recht te zetten. De NOS bericht:

“Ook moet hij de onafhankelijke positie van VN-mensenrechtenrapporteurs erkennen en zijn plicht nakomen om de internationale rechtsorde en organisaties als de VN te verdedigen en te versterken. Onder de brief staan de namen van 79 Nederlanders van verschillende politieke partijen, onder wie de oud-ministers van Buitenlandse Zaken Jozias van Aartsen en Ben Bot, oud-minister van Economische Zaken Laurens Jan Brinkhorst, oud-minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Hedy d'Ancona en oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk.”