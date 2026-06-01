Franse marine entert olietanker op de Atlantische Oceaan

Speciale eenheden van de Franse marine hebben op volle zee een olietanker geënterd die ervan verdacht wordt het embargo tegen Rusland te schenden. President Emmanuel Macron maakte de onderschepping van de Tagor maandagochtend bekend: "Deze operatie werd uitgevoerd op de Atlantische Oceaan, op volle zee, met de steun van verschillende partners, waaronder het Verenigd Koninkrijk, en in strikte overeenstemming met het zeerecht." In april kondigde Frankrijk aan de acties tegen de schaduwvloot van het Kremlin te zullen opvoeren .

De tanker was van de Russische havenstad Moermansk op weg naar Kameroen en voer zo'n 800 kilometer van de kust van Bretagne op de oceaan. Het Kremlin beschouwt de Franse actie als piraterij, meldt het Franse dagblad Le Parisien.

De Tagor, die ervan verdacht wordt Russische of Iraanse olie te vervoeren ondanks internationale sancties, zou volgens de website Opensanctions.org banden hebben met de Iraanse oliemagnaat Mohammad Hossein Shamkhani. Mohammad Hossein Shamkhani is de zoon van Ali Shamkhani, een naaste adviseur van de voormalige Iraanse opperleider Ali Khamenei. Beide mannen werden in februari gedood, op de eerste dag van het Israëlisch-Amerikaanse offensief tegen Iran. De Atlantische Maritieme Prefectuur weigerde commentaar te geven op een verzoek om commentaar.

Franse inspecteurs constateerden na controle van de papieren en lading dat er vermoedelijk sprake is van een overtreding en heeft de zaak overgedragen aan justitie voor verder onderzoek. De tanker wordt ondertussen door de marine naar een ankerplaats begeleid waar de resultaten van het justitieel onderzoek kunnen worden afgewacht.

De Russische kapitein weigerde mee te werken. Het openbaar ministerie kondigde de opening van een strafrechtelijk onderzoek aan wegens “het niet kunnen overleggen van een bewijs van de nationaliteit van het schip”, “het ontbreken van een vlag” en “het weigeren om een ​​wettelijk bevel op te volgen”.

Macron stelt dat de handel in olie Rusland in staat stelt oorlog tegen Oekraïne te voeren. "Deze schepen, die de meest elementaire regels van de scheepvaart niet respecteren, vormen ook een bedreiging voor het milieu en ieders veiligheid", voegde hij toe.

Het is de vierde keer in nog geen jaar tijd dat Frankrijk een schip van de Russische schaduwvloot onderschept. Eind januari werd een tanker overgebracht naar Marseille en daar een maand aan de ketting gelegd. Na een schuldbekentenis en betaling van een boete van miljoenen euro's mocht het schip vertrekken.

