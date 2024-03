Franse kustwacht brengt migrantenlevens moedwillig in gevaar, gefinancierd door de Britse overheid

De Franse kustwacht brengt met opzicht levens van migranten in gevaar die via het Kanaal proberen het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Dit gebeurt met medefinanciering van de Britse overheid. Dat blijkt uit onderzoek van The Observer , Lighthouse Reports, Le Monde en Der Spiegel. Volgens experts dreigt door het gedrag van de kustwacht een ramp die talloze levens zal kosten.

Op de eerste video’s die door de onderzoekers is geanalyseerd, is te zien hoe een Franse politieboot met hoge snelheid op een rubberboot af vaart met daarin zo’n 25 mensen. Daarop blijft de politieboot op hoge snelheid om de rubberboot heen varen, waardoor die volloopt met water. Volgens bronnen van The Guardian is het Franse patrouillevaartuig dat hier gebruikt wordt gefinancierd door de Britten.

Reddingsexperts spreken schande van de Frans-Britse tactieken. “Dit is een pushback, precies zoals we die in Griekenland zien,” zegt een van hen. “Deze ene manoeuvre alleen al zou een massaongeluk kunnen veroorzaken. Het water is diep genoeg om in te verdrinken. Ik heb dit vaak in de centrale Middellandse Zee gezien, maar dit is de eerste keer dat ik ooit zoiets in het Kanaal heb zien gebeuren.”