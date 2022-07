Franse justitie start onderzoek naar chique Parijs restaurant dat zwarte gasten weigerde

Schokkende beelden uit Parijs. Drie zwarte vrouwen die dachten een leuk avondje uit te hebben en een tafel reserveerden in het chique Parijse restaurant Manko werden door een beveiliger aan de deur geweigerd omdat hun kleding 'ongepast' zou zijn. Dat vonden ze al vreemd omdat ze avondkleding droegen. Vervolgens zagen ze tot hun verbijstering dat witte vrouwen die soortgelijke kleding droegen zonder probleem werden toegelaten. Daarna merkten ze dat ook andere zwarte gasten aan de deur geweigerd werden. Een van hen, woonachtig in Montreal, legde het bizarre tafereel vast. "Ik ben geschokt, dit bestaat dus echt", zegt ze. Na een uur zijn ze naar een andere gelegenheid vertrokken en hebben daar alsnog een fijne avond gehad.

Eenmaal online geplaatst met Engelstalig commentaar, werd het op TikTok honderddduizenden keren bekeken en nieuws. De Franse justitie heeft een onderzoek geopend wegens racisme. Het restaurant, gespecialiseerd in de Peruaanse keuken, is gevestigd aan de avenue Montaigne, de meest luxe winkelstraat van Parijs en komt uit op de Avenue des Champs-Élysées. Het restaurant heeft inmiddels op Instagram publiekelijk excuses aangeboden, stelt dat anti-racisme en diversiteit kernwaarden zijn en heeft geëist van het beveiligingsbedrijf dat de beveiliger in kwestie op staande voet wordt ontslagen.