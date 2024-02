Franse gemeente kiest in referendum voor smartphoneverbod, van de straat tot de slaapkamer

In Seine-Port, een plaats ten zuidoosten van Parijs, hebben de inwoners via een referendum besloten het gebruik van smartphones in de publieke ruimtes en straten van hun gemeente te verbieden. Een meerderheid van 54 procent stemde in met het vergaand beperken van smartphonegebruik. Zo mag de smartphone niet meer gebruikt worden door voetgangers of in parken. Ook op scholen en zelfs binnen bedrijven moeten de schermen wegblijven.