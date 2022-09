Franse burgemeesters weigeren vlag halfstok te hangen voor Queen Elizabeth

De premier van Frankrijk, Elisabeth Borne, heeft de gemeenten opdracht gegeven maandag 19 september, bij de begrafenis van de Britse koningin Elizabeth II, de vlag halfstok te hangen op openbare gebouwen. Sommige burgemeesters komen daartegen in verzet. Zo is er de socialistische burgemeester van Bourges, een stad in het midden van Frankrijk, die laat weten er geen gehoor te geven.

Een andere linkse burgemeester van Faches-Thumesnil, een gemeente nabij Lille, is ook niet van plan aan het verzoek te voldoen. Volgens Patrick Proisy is het gebaar niet te verenigen met de leuze van de Republiek die op ieder overheidsgebouw prijkt: Vrijheid, gelijkheid, broederschap. "Er is geen concept dat verder af staat van gelijkheid dan de monarchie." De burgemeester benadrukt dat het geen actie tegen de persoon Elizabeth maar tegen het systeem, waarbij ze ook nog eens aan het hoofd van de kerk staat. Dat is onverenigbaar met de in Frankrijk 'heilige' scheiding van kerk en staat.