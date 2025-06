Franse autoriteiten tikken Tesla op de vingers wegens misleiding

Het bedrijf van Elon Musk misleidde kopers onder meer over de zelfrijdende capaciteiten van de elektrische auto’s. Tesla loog verder over zaken als de beschikbaarheid van bepaalde opties. Daarnaast verstrekte het bedrijf incomplete contracten en was het te traag met het terugbetalen van aanbetalingen bij geannuleerde aankopen.

Er worden de afgelopen maanden in Europa aanmerkelijk minder Tesla’s verkocht dan voorheen. Dat heeft, behalve met de toegenomen concurrentie van Chinese en Europese fabrikanten, met name te maken met de extreemrechtse Tesla-CEO Elon Musk. Die kwam dit jaar onder meer in het nieuws met zijn steun voor neonazi’s in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ook bracht hij kort na de inauguratie van Donald Trump tweemaal de Hitlergroet.