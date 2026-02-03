Franse autoriteiten en Europol vallen kantoor Elon Musk in Parijs binnen Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 528 keer bekeken Bewaren

De cybercrime-eenheid van het Franse openbaar ministerie heeft dinsdag een inval gedaan bij het Franse kantoor van Elon Musks bruinrechtse haatplatform X. Dat meldt Reuters. De actie maakt deel uit van een onderzoek dat in januari vorig jaar werd geopend naar vermeende algoritmische beïnvloeding. Bij de doorzoeking was ook Europol betrokken, samen met de Franse politie.

Het onderzoek werd opgestart nadat parlementslid Eric Bothorel op 12 januari 2025 een klacht indiende bij het parket. Hij beschuldigde X ervan bevooroordeelde algoritmes te gebruiken die "de werking van geautomatiseerde gegevensverwerkingssystemen" verstoren. Musk gebruikt zijn platform steeds actiever om extreemrechtse partijen en bewegingen in Europa te steunen. Dat leidde eerder al tot kritiek over buitenlandse inmenging in de politiek van landen als Duitsland en Groot-Brittannië, waar Musk zich onder meer schaart achter de rechtsextremisten van Alternative für Deutschland, Nigel Farage en Tommy Robinson (echte naam Stephen Yaxley-Lennon).

De J3-eenheid die het onderzoek leidt, staat bekend om zijn strenge aanpak van grote techplatforms. Vorig jaar leidde dezelfde eenheid het onderzoek naar Telegram-oprichter Pavel Durov, die werd gearresteerd op een Parijse luchthaven. Hij werd vastgehouden in verband met een gerechtelijk onderzoek naar medeplichtigheid aan diverse strafbare feiten op zijn platform, waaronder georganiseerde misdaad en het gebrek aan moderatie.

Het parket van Parijs kondigde ook direct aan het X-platform te verlaten en voortaan alleen nog via LinkedIn en Instagram te communiceren. Die zijn respectievelijk in bezit van Microsoft en Meta, waarvan voormannen Satya Nadella en Mark Zuckerberg eveneens tot het fascistische kamp-Trump zijn toegetreden, dus of dat een vooruitgang is, is nog maar de vraag. De Nederlandse overheid is ondertussen wel nog altijd actief op X en gebruikt het nazistische kinderpornovehikel als platform voor officiële overheidscommunicatie.