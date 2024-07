Franse atlete moet hoofddoek verwisselen voor pet om deel te mogen nemen aan openingsceremonie Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 543 keer bekeken • bewaren

De Franse sprintster Sounkamba Sylla mag waarschijnlijk toch meedoen met de openingsceremonie voor de Olympische Spelen als ze haar hoofddoek vervangt door een pet. Met dat compromis moet voorkomen worden dat de topatlete afwezig is bij het prestigieuze festijn als gevolg van de strikte laïcité regels die de Franse overheid hanteert. Daarbij is het dragen van religieuze symbolen verboden.

Sylla schreef deze week op social media: "Je bent geselecteerd voor de Olympische Spelen die gehouden worden in je eigen land maar je mag niet deelnemen aan de openingsceremonie omdat je een hoofddoek draagt." Haar wanhoopskreet maakte weer eens duidelijke hoe de krampachtige kledingvoorschriften van de staat veel Franse moslima's in de problemen brengen. Volgens critici worden de moslima's zo "onzichtbaar, uitgesloten en vernederd". Eerder in de week maakte Sounkamba Sylla, lid van het Franse estafetteteam al bekend dat ze niet deel mocht nemen aan de openingsceremonie omdat ze een hoofddoek draagt.

De strikte maatregelen van het land dat liberté, égalité et fraternité als de belangrijkste waarden uitdraagt zijn des te pijnlijker omdat ze niet gelden voor atleten van andere landen. Van vrijheid lijkt voor de Françaises geen sprake, noch van gelijkheid of solidariteit.

De houding van de Franse overheid is bekritiseerd door de Verenigde Naties "niemand zou een vrouw moeten opleggen wat ze wel of niet draagt", meldt The Guardian.