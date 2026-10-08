Franse activisten lokken nietsvermoedende Britten met listige oproepen naar protest in Parijs Kijk Nou Vandaag • leestijd 2 minuten • 112 keer bekeken • Bewaren

De Franse bevolking is in opstand aan het komen. Eerst gingen de scholieren de straat op tegen de bar slechte staat van het openbaar onderwijs, daarna volgden de studenten, docenten. Voor zaterdag 17 oktober staat een landelijk protest gepland tegen de gestegen brandstofprijzen, die inmiddels zo hoog zijn dat mensen maaltijden moeten overslaan om hun transportkosten te kunnen bekostigen, bijvoorbeeld om naar hun werk te gaan.

Die actie, zo vreest ook de regering, zou kunnen leiden tot de wedergeboorte van de Gele Hesjes, de beweging die bijna tien jaar geleden ontstond als spontaan protest tegen, inderdaad, hoge brandstofprijzen. Dat protest genoot grote steun maar werd ook gekaapt door duistere figuren uit extreemrechtse hoek en liep uit op extreem geweld. Dit keer liggen de kaarten wat anders, er zijn over ruim een half jaar presidentsverkiezingen en de klachten van de bevolking kunnen rekenen op veel bredere politieke steun.

Om het protest van 17 oktober zo massaal mogelijk te maken wordt op social media getracht Britten naar Parijs te lokken. Niet door uitleg te geven over de situatie maar door te suggereren dat er een speciale editie komt van het Fête de la Musique. Dat landelijke muziekfestival vindt ieder jaar in juni plaats met overal gratis optredens en trekt, niet tot ieders genoegen, enorm veel Britse - en trouwens ook Nederlandse - feestgangers naar de Franse hoofdstad.

De activisten doen alsof er een Fête de la Musique Part 2 plaastvindt en roepen in hun beste Engels op vooral Het Kanaal over te steken. "Come, come, do music with us". Er wordt geschermd met 'bekende dj's' die in werkelijkheid de namen hebben van de gevreesde oproerpolitie, zoals de motorbrigade Brav-M en de CRS. "Je weet wel van de hit 'charger, charger!'" Het zal vast een feest worden.