Frans Timmermans wil pas praten over coalitie als extreemrechtse PVV definitief is afgehaakt

GroenLinks-PvdA wil pas praten over deelname aan een coalitie als de extreemrechtse PVV definitief is afgehaakt. Zolang het denkbaar is dat PVV, VVD, BBB en NSC overeenstemming kunnen bereiken over een kabinet, blijft GroenLinks-PvdA aan de kant staan.

Dat heeft Frans Timmermans laten weten aan Kim Putters. “Pas als in de informatie is geconcludeerd dat deze route niet tot een kabinet kan leiden, is het mogelijk om na te denken over andere routes”, schrijft de GroenLinks-PvdA-leider in een brief aan de informateur.