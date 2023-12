Frans Timmermans: ‘We gaan er alles aan doen om te voorkomen dat er een kabinet-Wilders komt’

13 dec. 2023 - 7:43

Op zich heeft Timmermans gelijk, maar zijn gelijk heeft hij op basis van zijn eigen ideeën over de rechtstaat. De PVV-kiezer en Wilders hebben daar andere ideeën over. Maar prima dat hij strijdvaardig is. Er is een diep conflict in de Nederlandse samenleving. Het is goed dat uit te vechten in het parlement. Overigens is het verstandig als mensen in de samenleving zich ook uitspreken. En daar ook consequenties aan verbinden.