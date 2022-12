Frans Timmermans waarschuwt dat Poetin extreemrechts aan de macht wil brengen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 257 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Finnish Government / Lauri Heikkinen

Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, heeft op een conferentie in Estland gewaarschuwd voor de invloed van Poetin op extreemrechtse partijen in de EU-lidstaten. "Europa is in oorlog en Poetin tracht de lidstaten te verzwakken. Hij doet er alles aan om te verzekeren dat extreemrechtse partijen overal in Europa aan de macht komen. Politici hebben daarom de verantwoordelijkheid te zorgen voor het instandhouden van solidariteit en eenheid," verklaarde hij volgens The Baltic Times. Het is volgens hem van het grootste belang dat burgers op democratische partijen stemmen.

De grootste zorg van Europeanen is hoe ze zich door deze moeilijke economische tijd gaan heenslaan. Het is noodzakelijk te zorgen dat ze daar in slagen, aldus Timmermans. "Kosten van het huishouden stijgen dus het is nodig het levensonderhoud van mensen te ondersteunen. We moeten gebouwen energie-efficiënt maken en meer mogelijkheden scheppen voor hernieuwbare energieproductie. De kostenstijging wordt toegeschreven aan de vergroening maar wordt eigenlijk veroorzaakt door de veiligheidssituatie en het coronavirus. Rusland valt bewust Europa aan om het door elkaar te schudden. Daarom moeten we onze economie versterken en Oekraïne helpen."

Timmermans stelt dat de overstap naar duurzame energie niet alleen meer wordt ingegeven vanwege het klimaat en milieu maar ook vanwege de veiligheidssituatie, om niet meer afhankelijk te zijn van landen als Rusland. Hij legde uit dat het daar niet bij moet blijven. Er moet hulp geboden worden aan landen die zelf niet veel vervuilen maar wel sterk lijden onder gevolgen van de klimaatcrisis.