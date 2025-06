Frans Timmermans unaniem voorgedragen als lijsttrekker GroenLinks-PvdA

"In Frans Timmermans ziet de commissie een overtuigend leider van GroenLinks-PvdA en een boegbeeld voor de nieuwe beweging. Hij heeft een duidelijke visie op de sociale en groene toekomst van Nederland. Met een vriendelijke en open houding en een zeer uitgebreide ervaring in de binnen- en buitenlandse politiek ziet de commissie in hem een sterke, verbindende leider in een tijd van oplopende spanningen en polarisatie."