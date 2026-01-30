De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Frans Timmermans: strategie van Mark Rutte is niet houdbaar, oude wereld bestaat niet meer

Het eindeloze geslijm waarmee Mark Rutte probeert te voorkomen dat Donald Trump al te gekke dingen doet, is “geen houdbare strategie”. Dat schrijft Frans Timmermans in een opinie in NRC.

Timmermans, die meer buitenlandervaring heeft dan welke Nederlandse politicus dan ook deze eeuw, vindt dat de secretaris-generaal van de NAVO het beste een voorbeeld kan nemen aan die andere Mark, de Canadese premier Mark Carney.

Carney hield eerder deze maand in Davos een indrukwekkende toespraak waarin hij vaststelde dat de op regels gebaseerde internationale rechtsorde inmiddels fictie is geworden. Daarmee doelde hij op Donald Trump die dreigde Groenland binnen te vallen en voortdurend onduidelijkheid laat bestaan over de Amerikaanse NAVO-verplichtingen.

“De ‘Hollandse’ directheid van de Canadees contrasteert ironisch genoeg met de Byzantijnse bewieroking van [Mark Rutte], maar beide mannen probeerden het beste te maken van een vrij hopeloze situatie”, constateert Timmermans.

De voormalige leider van GroenLinks-PvdA ziet meer in de analyse van Carney.

“Rutte probeert de NAVO te redden door net te doen alsof er niks aan de hand is, zolang de Europeanen maar meer betalen, Carney maakt duidelijk dat de wereld en dus ook de NAVO voorgoed zijn veranderd en dat we daarvan dringend de gevolgen onder ogen moeten zien.”