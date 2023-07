De droom komt uit: Frans Timmermans stelt zich kandidaat als lijsttrekker PvdA-GroenLinks

20 jul. 2023 - 10:35

Deze man gaat zeker een verschil maken in november. Veel (vooral linkse) partijen zullen stemmen verliezen aan hem. D66, SP, PvdD, Volt, Bij1 gaan het voelen. Ik vind persoonlijk zijn vertrek uit de EU goed nieuws. Zijn gedram daar heeft onze economie niet echt veel goed gedaan. In eigen land kan hij proberen zijn karwei af te maken. Ik vrees echter dat hij naast zijn ongetwijfelde verkiezingssucces aan de zijlijn zal blijven want er is een ruime rechtse meerderheid die niet de tweede viool wil gaan spelen in een linkse regering. Voor Timmermans is het te hopen dat een combi van BBB, VVD en klein rechts er ook niet uit zullen komen. Dit worden leukere verkiezingen dan we lang gehad hebben. In de campagne kan het na veel jaren nietszeggende oneliners weer een keer over de inhoud gaan. Je kan van Timmermans of van der Plas of Jetten vinden wat je wil, maar na de buikspreekpoppen als Rutte of Kaag zal het weer spannende debatten kunnen worden. Twijfels over Timmermans zijn er zeker ook. Hij won in Europa ondermeer dankzij een wel bijzonder suffe campagne van de SP en had zeker voordeel van de lagere opkomst, maar hij is ook absoluut een man die goed uit zijn woorden kan komen. Hij zal zijn mannetje staan in de debatten en dat is winst voor iedereen. Zeker ook voor de kiezer die eindelijk weer wat te kiezen heeft.