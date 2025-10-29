Frans Timmermans stapt op als partijleider van GroenLinks-PvdA. Dat maakte hij bekend tijdens zijn toespraak op de uitslagenavond. Volgens Timmermans moet hij de verantwoordelijkheid nemen voor het teleurstellende resultaat van zijn partij en is het tijd "om het stokje over te dragen aan de volgende generatie".
GroenLinks-PvdA levert volgens de exitpolls 5 zetels in en houdt er 20 over. Daarmee blijft de partij achter D66, PVV en VVD. Gezien de foutmarges kan ook het CDA nog boven GroenLinks-PvdA kunnen eindigen. De partij van Henri Bontenbal heeft nu 19 zetels.
Wie de opvolger van Timmermans wordt is nog niet bekend.
Meer over:actueel, groenlinks-pvda, frans timmermans
