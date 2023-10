Frans Timmermans: opnieuw een regering met VVD is niet wenselijk en wat mij betreft onwaarschijnlijk Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 317 keer bekeken • bewaren

Frans Timmermans, lijsttrekker van de nieuwe combinatie GroenLinks-PvdA, spreekt zich in een interview met NRC uit tegen regeren met de VVD als die de grootste wordt. "Ik kan me niet voorstellen dat dat gebeurt, nee. Dat lijkt me haast onmogelijk. Ik denk dat het voor iedereen goed zou zijn als de VVD een paar jaar niet aan het landsbestuur zou deelnemen." Tegelijkertijd zegt hij dat afgezien van FVD en PVV natuurlijk geen enkele samenwerking is uitgesloten. Maar hij benadrukt: "Het moet met dit land een andere kant op en ik kan me niet voorstellen dat dat gebeurt onder leiding van de VVD."

Dus deelname aan een kabinet onder leiding van Dilan Yesilgöz is onwaarschijnlijk en als hij zelf premier zou worden is de VVD ook niet echt een optie. Timmermans laat zich daarentegen wel positief uit over Pieter Omtzigt. De krant vraagt hoe Timmermans aankijkt tegen de heldenstatus van Omtzigt:

„Hij heeft dat verdiend door bloot te leggen waarom mensen zich in de steek gelaten voelen door de overheid. Dat mensen soms zelfs werden vermorzeld door de overheid. Daar wordt hij door de burgers voor beloond en dat vind ik terecht. Laat dit nu een catharsis zijn voor de Nederlandse politiek.”

Hij houdt zijn commentaar verder op de vlakte omdat Omtzigt nog geen verkiezingsprogramma heeft gepresenteerd. "De aantrekkelijkheid van zijn partij gaat nu heel erg over zijn persoon. Daar voelen veel Nederlanders zich bij thuis en dat respecteer ik. Maar ik wil ook graag weten: wat wil hij?" Timmermans hoopt verder op winst voor progressieve politiek maar ziet ook bij BBB wel mogelijkheden: "We hopen wel dat andere progressieve partijen het bij de verkiezingen ook redelijk gaan doen. En ik zie het verhaal over de overheid en het vertrouwen in burgers ook bij BBB, bij de Partij voor de Dieren en anderen."

Herstel van vertrouwen in de overheid ziet hij als een van zijn belangrijkste missies. "Wat dat betreft ben ik het 100 procent eens met Omtzigt. Het vertrouwen in de overheid moet worden hersteld en het begint ermee dat de overheid de burgers weer moet vertrouwen.” In een toer door Nederland waarbij hij het contact met burgers zoekt komt dat thema ook steeds naar voren. En een andere zorg: onzekerheid. "Over de klimaatcrisis, de oorlog in Oekraïne, of mensen nog aan een huis kunnen komen, hun baan houden."