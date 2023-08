Frans Timmermans nu officieel voorgedragen als lijsttrekker PvdA/GroenLinks Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 143 keer bekeken • bewaren

De partijbesturen van GroenLinks en PvdA dragen Frans Timmermans voor als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in november. Dat betekent nog niet automatisch dat hij het ook wordt. Dat is aan de leden van beide partijen, die mogen binnenkort via hun stem laten weten of ook zij willen dat de huidige vicevoorzitter van de Europese Commissie de linkse combinatie naar een verkiezingswinst probeert te leiden.

Een gezamenlijke lijsttrekkerscommissie van PvdA en GroenLinks heeft Timmermans vrijdag unaniem voorgedragen als kandidaat. Deze voordracht is vervolgens overgenomen door de besturen van beide partijen, zo meldt ANP. Op 22 augustus wordt bekend of ook de leden van beide partijen hierachter staan. De partijen willen vanwege de snel naderende verkiezingen niet wachten met een stemming tot het gezamenlijke congres op 14 oktober.

De lijsttrekkerscommissie noemt Timmermans "de ideale kandidaat om overtuigend het gezamenlijke groene én sociale gedachtegoed van GroenLinks-PvdA uit te dragen". Ze wijzen ook naar zijn ervaring in de binnenlandse en buitenlandse politiek. De commissie bestaat uit PvdA'ers Paul Depla (burgemeester Breda) en Nelleke Vedelaar en GroenLinksers Andrée van Es en Bram van Ojik. Timmermans noemt het een "groot voorrecht" vindt dat hij is voorgedragen. Hij wil als aanvoerder van de lijst "het vertrouwen herstellen, in elkaar en in de overheid".