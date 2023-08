Frans Timmermans met 92 procent van de stemmen officieel lijsttrekker PvdA-GroenLinks Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 521 keer bekeken • bewaren

Frans Timmermans heeft de eerste voorverkiezing in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november met een overweldigende meerderheid gewonnen. Maar liefst 91,8 procent van de leden van PvdA en GroenLinks kozen bij een interne verkiezing voor de ervaren en zowel sociale als groene politicus tot lijsttrekker voor de nieuwe linkse combinatie. Timmermans had daarbij wel enig voordeel van het feit dat er niemand was die het tegen hem opnam. In november is dat natuurlijk anders.

Timmermans, die in 2019 als lijsttrekker de PvdA tot grootste wist te maken bij de Europese verkiezingen, legt zijn functie ais vicevoorzitter van de Europese Commissie neer om zich volledig te richten op de Nederlandse politiek. Hij was eerder onder meer minister en staatsecretaris van Buitenlandse Zaken en Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij ontmoet dinsdagavond leden van beide partijen.

In een verklaring op de site van de nieuwe linkse partij zegt Timmermans:

“Ik wil het vertrouwen herstellen. In elkaar en in de overheid. Dat is onze belangrijkste opdracht nu. De uitdagingen waar Nederland voor staat zijn groot, heel groot. We moeten oplossingen vinden voor de klimaatcrisis, groeiende ongelijkheid in Nederland, en een falende overheid. En dan woedt er ook nog oorlog aan de grenzen van Europa. Maar er is geen uitdaging zo groot, of we kunnen hem aan. Mits we ons zelfvertrouwen, het vertrouwen in elkaar en het vertrouwen in de overheid herontdekken en invullen.

Hoe we dat doen? Door te laten zien dat we er voor elkaar zijn. Dat de overheid er voor de mensen is en niet andersom. Publieke dienstverlening moet weer centraal komen te staan als voorwaarde om ook van mensen te kunnen vragen er samen de schouders onder te zetten. Wie zich gesteund en beschermd weet, zal eerder bereid zijn schouder aan schouder met anderen de vele uitdagingen waar we voor staan op te pakken. Alles staat of valt met het vertrouwen dat we dit als land samen voor elkaar kunnen krijgen.

Alleen dan kunnen we het Nederland van morgen zo vormgeven dat wij onze verantwoordelijkheid als goede voorouders nemen en onze kinderen en kleinkinderen recht in de ogen kunnen kijken.

Samen doen, dan komt het goed.”