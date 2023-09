Frans Timmermans: nieuwe Nederlandse kerncentrales niet haalbaar en betaalbaar

Frans Timmermans heeft bij OP1 voor de mensen de achterste rij nog maar eens uitgelegd waarom nieuwe kerncentrales in Nederland geen goed idee zijn. De ervaring in andere landen, zoals Finland en het Verenigd Koninkrijk, leert dat het bouwen van kerncentrales een uiterst kostbaar en langdurig proces is. Nieuwe centrales zijn daarom alleen mogelijk met enorme subsidies.