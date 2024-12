Frans Timmermans: Motie Bente Becker 'dieptepunt in onze parlementaire geschiedenis' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 582 keer bekeken • bewaren

"De door een meerderheid van de Kamer gesteunde motie Becker, die vraagt om het bijhouden van gegevens over de opvattingen van Nederlanders met een migratieachtergrond is een dieptepunt in onze parlementaire geschiedenis." Dat schrijft GL-PvdA-leider Frans Timmermans in een bericht op LinkedIn. Volgens Timmermans is de motie "fundamenteel in strijd met ons eerste Grondwetsartikel, het gelijkheidsbeginsel" en een grove schending van de rechtsstaatverklaring waar de ultrarechtse coalitie zich onder druk van NSC aan heeft gecommitteerd, maar "waar zij geen moment naar om lijken te kijken".

In zijn betoog heeft Timmermans geen goed woord over voor de VVD, de partij van Becker. Hij verwijt die partij het liberalisme alleen nog in woord te belijden, maar blijkt uit de daden dat de VVD nogmaals de ruk naar extreemrechts die is gemaakt onder aanvoering van partijleider Dilan Yesilgöz.

Pogingen om de motie uit te leggen als een oprechte aanzet om maatschappelijke problemen vroegtijdig in kaart de brengen, zijn weinig overtuigend, zeker in het licht van de reeks moties die de afgelopen tijd zijn ingediend en helaas vaak ook aangenomen met als gemeenschappelijke noemer wantrouwen tegen Nederlandse moslims (waarvoor ‘Nederlanders met een migratieachtergrond’ een doorzichtig eufemisme is).

Ook vraagt hij zich af hoe de motie in de praktijk moet worden uitgevoerd: "Moet er een gedachtenpolitie komen die in kaart brengt wat mensen voelen, denken en zeggen? Komt er misschien naar analogie van de eerdere schandvlek ‘Polenmeldpunt’ deze keer misschien een ‘moslimmeldpunt’?"

Als Nederlanders die hier al generaties wonen keer op keer met wantrouwen worden benaderd, als aan hen eisen gesteld worden die niet aan Nederlanders worden gesteld waarvan op basis van hun huidskleur het vermoeden heerst dat ze geen migratieachtergrond hebben, als de impliciete vraag is, die soms zelfs expliciet wordt gesteld: “hoor je hier eigenlijk wel?”, mogen we niet verbaasd zijn als zij zich afwenden van hun eigen land, hun eigen thuis, hun eigen samenleving. En als dat gebeurt, staat uiterst rechts klaar om op luide toon te verkondigen: “zie je nu wel, ze willen er niet bij horen!”.