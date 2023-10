Frans Timmermans: links moet zich verenigen om rechtse sabotage klimaatbeleid te voorkomen

Linkse partijen in Europa moeten zich verenigen tegen rechtse pogingen om het klimaatbeleid te saboteren. Dat zegt Frans Timmermans, lijsttrekker van Verenigd Links, in een interview met The Guardian .

Rechtse partijen keren zich tegen het klimaatbeleid omdat ze zich zogenaamd zorgen maken over de kosten daarvan voor de gewone burger, constateert Timmermans. “Het is verbazingwekkend om te zien dat politici die zich doorgaans niet bekommeren om mensen met lage inkomens, zich nu opeens opwerpen als de beschermheren van die groep.”

De GroenLinks-PvdA-leider ziet dat er “een sterk gevoel van onrechtvaardigheid heerst” in de Nederlandse samenleving. Na dertien jaar Rutte, en alle schandalen die daarmee gepaard gingen, zijn veel mensen hun vertrouwen in de overheid kwijtgeraakt. Pogingen om slachtoffers van het Toeslagenschandaal en de Groninger aardbevingen schadeloos te stellen, verlopen moeizaam.

Timmermans, die zelf uit het gebied van de Staatsmijnen in Limburg komt, is verbaasd over de inertie. Ook in Limburg hadden de mijnbouwactiviteiten gevolgen voor huizen, “maar daar werd onmiddellijk op gereageerd”, aldus de rood-groene politicus. Timmermans denkt dat dat in Groningen ook weer mogelijk moet zijn door mensen meer te vertrouwen en door bureaucratische hordes weg te nemen.