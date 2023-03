Frans Timmermans: Liever Caroline van der Plas dan die racisten

Frans Timmermans (PvdA) heeft BBB-leider Caroline van der Plas gefeliciteerd met haar "ongelooflijke resultaat" bij de Provinciale Statenverkiezingen. Zo meldt ANP. Van der Plas vertegenwoordigt "duidelijk een bepaald gevoel in de Nederlandse gemeenschap", aldus de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie in Brussel. "Het is een opluchting dat die proteststem niet in een xenofobische, racistische vorm is geuit."