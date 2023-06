Frans Timmermans: kritiek op natuurbescherming wordt het nieuwe ‘anti-woke’

8 jun. 2023 - 7:47

Timmermans creëert zelf ook een valse tegenstelling met “Terwijl alles wat wij doen gebaseerd is op feiten en wetenschap”. Ik geloof zeker dat zij zich baseren op wetenschap en feiten maar wel op een zelf geselecteerde set aan feiten en wetenschappers. Als voorbeeld: je kan tientallen economische wetenschappers vinden die kunnen betogen waarom het voor NL gunstig zou zijn heel Groningen leeg te pompen. Of dat het doorgaan met (vervuilende) industrie economisch batig is, zelfs als je geld apart zet voor herstel van impact van vervuiling. Is het dan ook gerechtvaardigd om te zeggen: doorgaan met fossiel is gebaseerd op wetenschap? Nee, want ook dat beeld is eenzijdig. Het fanatisme waarmee mensen op zoek naar zelferkenning zich vastplakken aan de A12 zonder dat dit wezenlijk iets bijdraagt en terwijl die mensen zelf keihard bijdragen aan het klimaatprobleem heeft in mijn ogen ook echt wel iets weg van wat ook religieuze fanatici drijft. Maar ook deze hele discussie is alweer polariserend, want mijn conclusie over de A12 gekkies doet niks af aan het feit dat we de wereld hard aan het uithollen zijn en de mening van XR doet niks af aan het feit dat een aantal van hun doelen economisch destructief zullen zijn. De waarheid en de oplossing zullen denk ik toch ergens in het midden liggen.