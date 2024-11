Frans Timmermans: ‘Jodenhaat kun je niet bestrijden met moslimhaat’

Frans Timmermans roept op tot gedegen onderzoek naar de rellen vorige week in Amsterdam. Daarnaast maant zijn collega-politici tot kalmte. “Laten we als politici niet nog meer olie op het vuur gooien, maar rustig analyseren wat er is gebeurd”, schrijft hij. “Juist nu is het nodig dat we elkaar proberen te begrijpen, in plaats van elkaar de maat te nemen en verdeeldheid te zaaien. Jodenhaat kan je niet bestrijden met moslimhaat. Want waar de haat voor de ander groeit, is geen minderheid veilig.”