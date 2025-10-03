Frans Timmermans is een politicus die wél weet waar hij over praat Opinie • Vandaag • leestijd 1 minuten • 362 keer bekeken • bewaren

Jan Stroeken

In een mooi interview met De Correspondent betoont Frans Timmermans zich niet alleen een verstandig politicus maar ook zeer inhoudsdeskundig. In het migratiedebat benadrukt hij zeer terecht de bestrijding van arbeidsmigratie door verhoging van het minimumloon en strengere arbeidsvoorwaarden. Tegelijkertijd vraagt hij daarbij aandacht voor de bredere pijn bij velen achter de migratiepijn, zoals de inkomens- en vermogensongelijkheid, veroorzaakt doordat in het neoliberale systeem er een structurele tendens is dat het rendement op kapitaal de economische groei overstijgt.

Prijzenswaardig is dan ook zijn voorstel om de GroenLinks-PvdA-plannen te financieren door hogere winstbelastingen en door strakkere heffingen op de hogere inkomens die immers het meeste van het ongelijke neoliberale model profiteren.

Veel pijn levert ook het gebrek aan woningen op, aan kinderopvang, aan leerkrachten, aan huisartsen. Het voorgestelde terugschroeven van het marktmechanisme in deze sectoren is dan inderdaad een noodzakelijke oplossing. De hier dominante private-equity fondsen kopen veelal bedrijven op en verkopen ze na slechts enkele jaren kortetermijnbeleid weer met grote winst door.

Tenslotte, jammer dat Timmermans in zijn plannen het basisinkomen niet meeneemt. Een basisinkomen houdt een gedeeltelijke uittreding uit het neoliberale model in en geeft meer zeggenschap direct aan de burger.