Frans Timmermans (GL-PvdA): 'Met extremen kun je niet regeren. Beloven de hemel, geven anderen de schuld'

Voor de bouwsector, die vreest voor dure klimaatdoelen, ziet Timmermans juist kansen. "Het is juist een kans voor de bouwsector als woningbouwverenigingen investeren in duurzame sociale huurwoningen", legt hij uit.

Timmermans kondigt aan dat hij tot aan de verkiezingen "het liefst zo min mogelijk in Den Haag en zo veel mogelijk bij mensen in het land" wil zijn. "Vandaag in Groningen, morgen in Friesland, maandag in Eindhoven. En door. En door."