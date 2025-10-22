Frans Timmermans breekt een lans voor hoger minimumloon én hogere aow Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 300 keer bekeken • bewaren

Is de strijd van de sociaaldemocratie niet al lang gestreden, wilde Nieuwsuur-presentator Jeroen Wollaars dinsdag van GL-PvdA-leider Frans Timmermans weten: we zijn rijker dan ooit, en er is nog nooit zo weinig armoede geweest.

Timmermans ziet dat er nog altijd een grote opgave ligt. “De afgelopen twintig jaar wordt er steeds meer verdiend met kapitaal en is het steeds moeilijker geworden om rond te komen door gewoon te werken. De belasting werkt in het voordeel van mensen met heel veel geld en in het nadeel van mensen die het gewoon van werken moeten hebben. Dus in ons programma zit een verschuiving van de belasting op arbeid naar de belasting op kapitaal.”

GroenLinks-PvdA wil het minimumloon verhogen van 14,40 naar 18 euro. “Daarmee doe je ook meteen iets aan de uitwassen van arbeidsmigratie. Je dwingt ondernemers om mensen fatsoenlijk te betalen. En als ze dat niet kunnen, is er voor dat bedrijf in die vorm geen ruimte meer in Nederland. Zo doe je wat aan het dumpen van mensen door malafide uitzendbureaus.”

Timmermans brak een lans voor de koppeling tussen het minimumloon en de aow. Dat de aow meestijgt met het minimumloon is volgens de leider van GroenLinks-PvdA een maatregel die breed gedragen wordt in de samenleving. “Er is al zoveel onzekerheid in de samenleving. Ik zie het als mijn taak om dit te beschermen.”

Dat van de koppeling tussen aow en minimumloon ook rijke ouderen profiteren, hoeft volgens Timmermans niet bezwaarlijk te zijn. Die kun je via een iets hogere belasting op kapitaal immers weer vragen om solidair te zijn. Bijvoorbeeld met de jongeren. Want ook die gaan er in de plannen van GroenLinks-PvdA op vooruit. “Wij schaffen het jeugd-mininimumloon af en trekken dat gelijk met het minimumloon. Ze doen immers hetzelfde werk.”

Daarmee strijdt Timmermans nog altijd voor dezelfde zaken als zijn voorgangers een eeuw geleden. “Mijn opa was mijnwerker en lid van de SDAP (de voorloper van de PvdA) en later van de Partij van de Arbeid. Hij ondervond veel tegenstand in het katholieke zuiden. Dat heeft me altijd geïnspireerd”, vertelde de leider van GroenLinks-PvdA.

Dat de PvdA het bij de verkiezingen van 2021 vooral moest hebben van hoogopgeleiden uit de middenklasse die geen afkeer hebben van vluchtelingen en die vertrouwen hebben in de politiek en Europa, vindt Timmermans geen probleem. Dat zijn immers mensen die bereid zijn een bijdrage te leveren voor anderen. De uitdaging is nu om ook weer anderen over te halen om op GroenLinks-PvdA te stemmen, aldus Timmermans.