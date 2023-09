Frans Timmermans: alleen het grootkapitaal heeft baat bij traineren klimaatbeleid

We hebben geen tijd te verliezen bij de aanpak van de klimaatcrisis. Dat zei Frans Timmermans zondag in de Abel Herzberg-lezing . Vooruitschuiven werkt niet, aldus de GroenLinks-PvdA-lijsttrekker. “Hoe langer je wacht, hoe moeilijker en duurder het wordt.” Uitstellen pakt bovendien het vervelendste uit voor de zwakkeren. Alleen de “fossiele industrie, de aandeelhouders, het grootkapitaal” hebben baat bij het traineren van de noodzakelijke maatregelen.

Timmermans zette zich af tegen politici, die hij niet bij naam noemde, die de klimaatcrisis bagatelliseren, schrijft de Volkskrant . “In tijden van grote veranderingen, met veel uitdagingen en zelfs bedreigingen, moeten politici de moed en de integriteit opbrengen om mensen te vertellen wat ze moeten horen, ook al is het niet wat ze willen horen. De basis voor iedere politieke dialoog is dat je de naakte feiten in al hun omvang onder ogen ziet en de wetenschap leidend laat zijn bij het inkleuren van die feiten. De klimaatcrisis moet door de mensheid onder controle worden gebracht; een wereldwijde ecocide moet worden voorkomen.”

Timmermans stak zijn hand uit naar de andere partijen uit het brede midden, schrijft Trouw. “Samenwerken is nodig om bij mensen in het land weer het vertrouwen terug te brengen in de politiek en in de overheid. Dat vergt dat het brede midden samen optrekt, stelt Timmermans. Alleen dan zal er voldoende draagvlak zijn in de samenleving voor de aanpak van de klimaatcrisis en andere enorme vraagstukken.”