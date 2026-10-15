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Frans protest tegen de politie verspreidt zich over de wereld

Kijk Nou
Vandaag
leestijd 1 minuten
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De Franse politie is berucht vanwege het keiharde optreden tegen veelal jonge demonstranten. De afkeer van het politiegeweld is in Frankrijk zo groot dat tijdens demonstraties naar hartelust de leuze 'Tout le monde déteste la police' - 'iedereen haat de politie' wordt gescandeerd.

Die slogan verspreidt zich inmiddels over de wereld, schrijft de Franse Huffpost. In Londen klinkt het Franstalige protest maar ook in Amsterdam, Berlijn en Italië. Uit de laatste land wordt dan weer een andere internationale strijdkreet overgenomen. Tijdens tal van demonstraties tegen de wereldwijde machtsgreep van extreemrechts klinkt 'Siamo tutti antifascisti' - 'we zijn allemaal antifascisten'.

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kijk nou, protest, frans

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