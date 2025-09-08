Frans parlement stuurt vierde premier in twee jaar weg

De Franse premier François Bayrou moet het veld ruimen. De linkse en extreemrechtse partijen in het parlement stemden Bayrou en zijn regering maandag weg. President Emmanuel Macron moet nu op zoek naar een nieuwe premier: de vijfde in twee jaar tijd.

De vertrouwensstemming van maandag was een referendum over het financiële beleid van Bayrou. De NOS meldt: “Bayrou wil bijna 44 miljard euro besparen en bijna alle ministeries worden daardoor geraakt. Alleen op defensie wil hij niet bezuinigen. Het Franse begrotingstekort is met ruim 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) het hoogste van de eurozone. In de Europese Unie is afgesproken dat een land maximaal een begrotingstekort van 3 procent mag hebben. Ook wat betreft de hoogte van de staatsschuld prijkt Frankrijk hoog op de ranglijst: alleen Italië en Griekenland hebben een hogere schuld.”