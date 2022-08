Frans inferno laait weer op, tienduizend mensen geëvacueerd Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 351 keer bekeken • bewaren

In de zuidwestelijke Franse regio Gironde zijn zo’n 10.000 mensen in allerijl geëvacueerd nadat een enorme bosbrand opnieuw is opgelaaid. In juli verwoestte de brand meer dan 15.000 hectare bos. Als gevolg van de aanhoudende hitte en droogte, versterkt door de klimaatcrisis, heeft het gebied opnieuw vlamgevat.

De brand begon dinsdagnacht en had de volgende ochtend al meer dan 6000 hectare in de as gelegd. Vooralsnog lijkt het vuur niet te blussen, de vlammen hebben inmiddels de aangrenzende wijnstreek Landes bereikt. Nadat het inferno van juli tot bedaren was gebracht, is de veengrond in het gebied blijven smeulen.

Ook in andere delen van Frankrijk zijn deze week bosbranden uitgebroken. Onder meer in de zuidelijke gebieden Lozère en Aveyron en in het westelijk gelegen Maine-et-Loire.