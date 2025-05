Frans, de podcast

Frans Timmermans kwam terug naar Nederland om te gaan regeren. Maar hij eindigde niet in het Torentje maar in de oppositiebankjes. Is de leider van GroenLinks-PvdA de man om links uit het slop te trekken? Politiek verslaggever Edo van der Goot van NU.nl volgde Frans Timmermans een jaar lang. Hij maakte daarover een podcast waarvan de eerste twee afleveringen nu online staan.