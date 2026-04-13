Frans cementbedrijf financierde Islamitische Staat om fabriek in Syrië open te houden

De voormalig directeur en adjunct-directeur van de Franse cementproducent Lafarge zijn veroordeeld voor het financieren van terreurorganisaties Islamitische Staat en Nusra Front in Syrie. De twee kregen respectievelijk zes en vijf jaar celstraf opgelegd. Met het financieren van de terreurgroepen wilde het bedrijf zijn cementfabriek in het noorden van Syrië openhouden. Dat meldt de NOS.

De rechters achten het bewezen dat Lafarge 5,6 miljoen euro heeft betaald aan de twee terreurgroepen. Dat gebeurde in 2013 en 2014. Met dat geld werden IS en Nusra Front in staat gesteld in en buiten Syrië aanslagen te plegen. In 2015 pleegde Islamitische Staat een reeks dodelijke aanslagen in Parijs waarbij 130 doden vielen.

De NOS schrijft:

Lafarge had de fabriek in 2008 voor 680 miljoen dollar gekocht. Hij werd in 2010 in bedrijf genomen, een paar maanden voor het uitbreken van een opstand tegen het Assad-regime.

Ook vijf andere leidinggevenden zijn veroordeeld tot celstraffen. Het bedrijf, dat sinds 2015 in Zwitserse handen is, moet een boete van 1,13 miljoen euro betalen.