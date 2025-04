Frankrijk wil Palestijnse staat officieel erkennen, mogelijk al in juni Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 250 keer bekeken • bewaren

Frankrijk is van plan om officieel een Palestijnse staat te erkennen en zou dit al in juni kunnen doen. Dat verklaarde de Franse president Emmanuel Macron woensdag in een interview met een Franse omroep. "We moeten richting erkenning bewegen, en we zullen dit in de komende maanden doen," zei Macron. "Ik doe het niet voor eenheid of om deze of gene te plezieren. Ik doe het omdat het op een bepaald moment rechtvaardig zal zijn."

Macron hoopt dat tijdens een conferentie in juni, die Frankrijk samen met Saudi-Arabië organiseert om een tweestatenoplossing te bevorderen, deelnemers die Israël niet formeel erkennen dit alsnog zullen doen. De uitspraken van Macron komen nadat Israël vorige maand zijn genocide in de Gazastrook hervatte toen een twee maanden durend bestand ten einde kwam en vredesbesprekingen tussen Israël en Hamas vastliepen.

De oorlog in Gaza begon na de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 op Zuid-Israël, waarbij 1.200 mensen werden gedood en 250 mensen werden gegijzeld. Volgens het door Hamas bestuurde Gazaanse ministerie van Volksgezondheid zijn meer dan 50.000 mensen in Gaza omgekomen in het daaropvolgende conflict. Die schatting lijkt een uiterst conservatieve, vermoedelijk ligt een veelvoud van het getelde aantal slachtoffers nog onder het puin bedolven, of is begraven in massagraven, zoals de vijftien hulpverleners die Israël begin deze maand executeerde en aan het oog van de wereld probeerde te onttrekken.

De beslissing van Macron zal waarschijnlijk de woede van Israël wekken. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Sa'ar verklaarde op X al dat een "eenzijdige erkenning" van een Palestijnse staat neerkomt op een "beloning voor terrorisme". Ook de Frans-Joodse koepelorganisatie Crif bekritiseerde Macrons besluit en noemde het "een onacceptabele politieke overwinning" voor Hamas terwijl tientallen Israëlische gijzelaars nog steeds in Gaza worden vastgehouden.

Macron deed zijn uitspraken aan het einde van een driedaags bezoek aan Egypte, waar hij een ziekenhuis bezocht dat Palestijnen behandelt in de stad El Arish, nabij de grens met Gaza. "Ik wil in vrede geloven; vandaag is het conflict geïntensiveerd en het is verschrikkelijk... Sinds 2 maart gaat er niets meer naar binnen [in de Gazastrook, red.]. Geen water, geen voedsel, geen medicijnen, en geen gewonden komen eruit," aldus Macron.

Vorig jaar gingen Ierland, Spanje, Noorwegen en Slovenië Frankrijk al voor. Nederland erkent Palestina niet en zal niet snel in de voetsporen van Frankrijk treden. Formeel luidt het Nederlandse kabinetsbeleid dat er gestreefd moet worden naar een tweestatenoplossing, maar in de praktijk houdt Nederland Israël voortdurend de hand boven het hoofd terwijl het de Palestijnse bevolking uitroeit. Eerder deze week werd nog de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de executie van de hulpverleners, maar tot enige gevolgen leidde dat niet. Ook een gesprek van meerdere ngo's met Dick Schoof liep op niks uit, de premier kwam niet verder dan wat milde veroordelingen van het geweld, zonder daarbij ook maar enige echte kritiek op terreurstaat Israël te uiten of op te komen voor de Palestijnse bevolking. De grootste regeringspartij, de PVV van Geert Wilders, ontkent zelfs het bestaansrecht van Palestina of Palestijnen volledig.