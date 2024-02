Frankrijk wil ontmoedigen medische hulp door wappies strafbaar stellen

In het Franse parlement is een wetsvoorstel ingediend om alternatieve geneeswijzen aan banden te leggen. Zogenaamde gezondheidsgoeroes of andere kwakzalvers die zieke mensen aansporen of aanmoedigen om werkelijke behandeling niet te ondergaan of te staken, zijn volgens het voorstel voortaan strafbaar en riskeren een torenhoge boete of celstraf.