Frankrijk weigert politiek asiel aan bedreigde dierenbeschermer Paul Watson

Frankrijk wil geen politiek asiel verlenen aan Paul Watson (74), de door Japan vervolgde oprichter van de militante milieuorganisatie Sea Shepherd die met directe acties strijdt om onder meer bedreigde dieren het leven te redden. Watson, die een Amerikaanse en Canadees paspoort heeft, hoeft volgens de Franse autoriteiten niet bang te zijn dat hij in zijn thuislanden wordt opgepakt en uitgeleverd. De activist is zeer teleurgesteld over het besluit.
Japan beschuldigt Watson van betrokkenheid bij een incident in 2010 waarbij een Japanse walvisboot schade opliep tijdens een Sea Shepherd-campagne. Hij werd vorig jaar vijf maanden vastgehouden in Groenland, maar Denemarken weigerde hem uit te leveren. Watson hoopt nu op een alternatieve oplossing, mogelijk via Franse nationaliteit. Hij verwijst naar een eerdere uitspraak van president Emmanuel Macron, die hem en zijn familie veiligheid in Frankrijk beloofde.
In Westerse landen worden activisten die zich bedienen van directe actievormen steeds vaker bedreigd door vervolging. Zo heeft Donald Trump de antifascistische beweging tot terroristisch bestempeld. De ultrarechtse partijen in het Nederlandse parlement hebben met steun van de VVD een motie met soortgelijke strekking aangenomen. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor mensen die protesteren tegen het toenemende fascisme.
Meer over:frankrijk, paul watson, asielzoekers, actueel
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.