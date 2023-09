Frankrijk verbiedt dreadlocks op scholen

7 sep. 2023 - 12:40

Zie het niet los van het hele spel dat west europa treft: hij verbiedt Turks Fruit en herschrijft boeken, dan mag jij geen dreadlocks of abaya, verbied ik dat jij zwarte piet leuk vindt en dan ga jij mij uit het cafe houden met hoge bierprijzen, en als jij niet doet wat ik wil ga ik op de weg zitten zodat jij er niet door kan, dan moet een schilderij weg met mannen met sigaren en mag een toneelstuk met mannen niet opgevoerd, dan mag een meisje van 17 geen biertje drinken, dan mag iemand uit een dorp in de media niet meer zeggen wat ze denkt, dan cancellen we iemand die erg boos geweest is, dan is hij een misdadiger want hij heeft gezoend, dan verbied jij een omroep, verbied een politieke partij, bedreigt hij een minister, schop ik toeristen mijn stad uit. En dat alles onder het masker van tolerantie.