Frankrijk verbiedt abaya op scholen in nieuwe ronde 'moslims pesten' Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten

De Franse overheid stelt een verbod in op het dragen van de abaya op openbare scholen. Een abaya is een gewaad dat door sommige moslimvrouwen wordt gedragen. Volgens Frankrijk is het kledingstuk in strijd met de Franse wetgeving die het dragen van religieuze symbolen op scholen verbiedt. Critici vinden dat het nieuwe verbod veel te ver gaat en uitsluitend bedoeld is om Franse moslims te belagen.

Het verbod werd zondag aangekondigd door de Franse minister van Onderwijs Gabriel Attal. Al langere tijd wordt er gediscussieerd over het wel of niet toestaan van de abaya, die alleen het lichaam bedekt maar niet tot boven de schouders komt. Een jurk dus, kan je zeggen. Maar omdat het vrijwel uitsluitend door moslimvrouwen wordt gedragen is het kledingstuk volgens Attal in strijd met de laïcité, de scheiding van kerk en staat. De minister gaat zelfs zo ver door te zeggen dat het gewaad ‘een destabiliserende werking’ heeft.

Frankrijk hanteert een streng verbod op religieuze symbolen in openbare scholen. Al in 2004 werd de hoofddoek er verboden. Het abaya-verbod wordt door critici echter gezien als de zoveelste maatregel die specifiek bedoeld is als anti-moslimmaatregel. In 2021 nam een meerderheid van het Franse parlement een omstreden wet aan die bedoeld is om radicalisering op scholen en moskeeën tegen te gaan. Hoewel na enkele wijzigingen nergens de woorden moslim en islam voorkomen in de wettekst, wordt de wet wel expliciet gebruikt voor moslims.

Mathilde Panot, parlementariër voor de linkse partij LFI, liet maandag weten de nieuwe wet af te keuren. Op X, voorheen Twitter, schrijft zij:

"We hebben nieuws over de nieuwe minister van Onderwijs: Gabriel Ciotti. Zijn obsessie? Moslims. In het bijzonder moslimvrouwen. Zoals gewoonlijk."

De bijnaam Gabriel Ciotti is een niet zo subtiele verwijzing naar de uiterst rechtse en islamofobe partijleider van de Franse partij Les Republicains, Eric Ciotti.