Frankrijk vangt eerste Amerikaanse politieke vluchtelingen op

In Frankrijk zijn de eerste acht onderzoekers uit de VS gearriveerd die een zogeheten 'wetenschappelijk asiel' krijgen. Het gaat om wetenschappers die onder het kennisvijandige regime van Donald Trump hun baan zijn kwijtgeraakt. De universiteit van Aix-Marseille (AMU), in het zuiden van Franrijk, verwelkomde de onderzoekers in het kader van het speciaal in het leven geroepen programma Safe Place for Science waarbij tientallen door Trump bedreigde wetenschappers nieuwe banen aangeboden krijgen. Al meer dan 300 academici hebben zich ingeschreven om in aanmerking te komen voor het programma, van medewerkers van de NASA tot gezaghebbende instituten als Stanford University.

De betreffende wetenschappers voelen zich niet alleen bedreigd met ontslag maar ook door gevangenisstraffen en deportaties die het regime van Trump mogelijk gaat toepassen in de oorlog tegen kennis. De academici doen veelal onderzoek naar feiten die de ultrarechtse regering niet verdraagt, zoals de klimaatverandering. De historicus Brian Sandberg deed een beroep op het programma omdat hij na een verblijf in Frankrijk bij terugkeer in de VS vreesde gearresteerd te worden. "Dat zette me aan het denken over mijn positie," verklaart de wetenschapper die gespecialiseerd is in de relaties tussen religie, gender en geweld, tegenover de expat-site The Local. Hij gaat vanaf september in Frankrijk werken.