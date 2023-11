Frankrijk plaatst Assad op internationale opsporingslijst wegens oorlogsmisdaden in Syrië

Justitie in Frankrijk heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Syrische president Bashar al Assad. Dat melden de NOS en ANP. Bronnen bij justitie en klagers in de zaak zeggen dat hij verantwoordelijk gehouden wordt voor zijn rol bij chemische aanvallen op burgers in Oost-Ghouta, een voorstad van de hoofdstad Damascus, in 2013.

Bij de chemische aanvallen in augustus 2013 vielen ruim 1400 doden vielen. De klacht werd ingediend door het Syrian Centre for Media and Freedom of Expression (SCM), het Open Society Justice Initiative (OSJI) en de onafhankelijke organisatie Syrian Archive. In Frankrijk kan dit soort misdaden voor de rechter gebracht worden, omdat volgens dat land oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid over de hele wereld vervolgd moeten kunnen worden.