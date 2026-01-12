Frankrijk opent consulaat in Groenland uit protest tegen Amerikaanse dreiging Actueel Vandaag leestijd 4 minuten 476 keer bekeken Bewaren

De Franse minister van Defensie, Catherine Vautrin, heeft verklaard dat Frankrijk in de komende dagen een consulaat zal openen in Nuuk, de hoofdstad van Groenland. De diplomatieke vestiging is bedoeld om de autonomie van Groenland te bevestigen en de inwoners duidelijk te maken dat Frankrijk, de enige nucleaire strijdmacht binnen de Europese Unie, hen steunt.

De opening van het consulaat werd in juni toegezegd door president Macron als gebaar aan de premier van Groenland toen Trump begin te dreigen. De situatie is inmiddels in zorgelijk tempo aan escaleren. De Amerikaanse autocraat Trump heeft afgelopen nacht opnieuw herhaald dat de VS het eiland hoe dan ook gaat innemen "op de ene of andere manier". Trump bespotte de defensie van het eiland "twee hondensleeën" en beweerde dat anders Rusland of China het gebied zullen innemen.

Groenland is een autonoom onderdeel van het koninkrijk Denemarken. De Deense premier Mette Frederiksen, die maandag naar de VS afreist voor een bespreking met het bewind in Washington, zei zondag in een debat met andere politiek leiders van het land: "Dit is een cruciaal moment." Frederiksen wijst er op dat de kwestie veel verder reikt dan Groenland en kan leiden tot het uiteenvallen van de NAVO en daarmee ook het einde betekent van het veiligheidssysteem dat sinds de Tweede Wereldoorlog in Europa de vrede in stand houdt. "Wat er op het spel staat, is groter dan het nu lijkt, want als de Amerikanen zich daadwerkelijk afkeren van het Westerse bondgenootschap, als ze onze NAVO-samenwerking de rug toekeren door een bondgenoot te bedreigen, iets dat we nog nooit eerder hebben meegemaakt, dan komt alles tot stilstand."

In een bericht op Instagram deelt ze haar zorgen. "De wereld zoals wij die kennen breekt uit elkaar. Ik hoop dat je even de tijd neemt om een paar van mijn gedachten te lezen."

Denemarken kreeg dit weekend ook steun van de Zweedse premier, meldt Al Jazeera.

"Zweden, de Scandinavische landen, de Baltische staten en verschillende grote Europese landen staan ​​samen met onze Deense vrienden", zei Kristersson op een defensieconferentie in Salen, waaraan de Amerikaanse generaal die verantwoordelijk is voor de NAVO deelnam. Kristersson zei dat een Amerikaanse overname van het mineraalrijke Groenland "een schending van het internationaal recht zou zijn en het risico met zich meebrengt dat andere landen precies hetzelfde gaan doen".

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken probeerde Trump en zijn aanhang duidelijk te maken dat de NAVO er ook is om Groenland te beschermen tegen Rusland en China, meldt RTL News.

"Veiligheid in het noordpoolgebied wordt steeds belangrijker" en "maakt deel uit van ons gemeenschappelijk belang binnen de NAVO", zei hij tijdens een gezamenlijke persconferentie met de IJslandse minister van Buitenlandse Zaken, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir. "Als de Amerikaanse president kijkt naar mogelijke bedreigingen van Russische of Chinese schepen of onderzeeërs in de regio, kunnen we daar natuurlijk samen antwoorden op vinden", voegde hij eraan toe. Maar "de toekomst van Groenland moet worden bepaald door de bevolking van Groenland" en Denemarken, zei hij. Gevraagd naar een mogelijke versterking van de NAVO-inzet in het noordpoolgebied, zei Wadephul dat Duitsland "bereid is grotere verantwoordelijkheden op zich te nemen".

Ondertussen neemt de kritiek op NAVO secretaris-generaal Mark Rutte toe. Die houdt niet op zijn 'daddy' Trump te prijzen maar onderneemt geen actie om de veiligheid van Groenland te garanderen. De Financial Times meldt dat de irritatie daarover toeneemt in de Europese hoofdsteden. Gevreesd wordt dat Rutte zal aarzelen in als het er op aankomt en er daadwerkelijk opgetreden moet worden. De NAVO heeft in tegenstelling tot de EU ook geen verklaring afgelegd over de Amerikaanse dreiging.